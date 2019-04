FC Porto e Chelsea discutem posse da Youth League

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Abr, 2019, 11:25 / atualizado em 29 Abr, 2019, 11:25 | Futebol Internacional

A equipa sub-19 dos “dragões” pode tornar-se na primeira formação portuguesa a vencer a competição. Os londrinos atacam o terceiro título.



A Youth League foi criada na época 2013/14.



A formação portista realizou domingo o último treino antes do desafio, onde foi possível ver o ataque à baliza através de cruzamentos. A sessão de trabalho terminou com a marcação de grandes penalidades que podem decidir a atribuição do troféu, caso a final termine empatada nos 90 minutos de jogo.



Como credenciais para atacar a final a formação orientada por Mário Silva apresenta seis vitórias consecutivas na Youth League e não sofre golos há cinco jogos.



Em Nyon faz frio e chove mas isso não impede que a final tenha casa cheia com um forte contingente de portugueses.



Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, viajou esta segunda-feira para a Suíça de forma a juntar-se à comitiva portista.



As equipas do FC Porto e Chelsea partilham a mesma unidade hoteleira.