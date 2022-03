FC Porto e Sp. Braga procuram adiantar-se na eliminatória

Vencedor da prova em 2010/11, o "onze" de Sérgio Conceição reencontra, na quarta-feira, um Lyon de boas memórias, enquanto os "arsenalistas", finalistas vencidos pelos "dragões" há 11 anos, estreiam-se face aos monegascos, na quinta-feira.Perante um adversário face ao qual conquistou o primeiro apuramento e as primeiras vitórias (em casa e fora) na Europa, em 1964/65, e que eliminou nos "quartos" da "Champions" de 2003/04, rumo ao título, o FC Porto parte como favorito, pelo passado e também o presente.Os "dragões" lideram a I Liga e estão perto da final da Taça de Portugal, enquanto, em França, o Lyon, campeão pela sétima e última vez em 2007/08, está no nono lugar da Ligue 1, embora ainda na luta por um lugar europeu em 2022/23.Ainda assim, ambos chegam moralizados pelo que fizeram no fim de semana, com o FC Porto a vencer em Paços de Ferreira por 4-2, com "bis" de Evanilson e tentos de Pepê e Taremi, e o Lyon a triunfar em Lorient por 4-1, com dois golos de Romain Favre, um de Moussa Dembele e outro de Toko Ekambi.Sem a mesmo estatuto dos "dragões", o Sporting de Braga não parte como favorito face ao Mónaco, que, no "ex-libris" da sua história futebolística, foi derrotado por 3-0 pelo FC Porto na final da "Champions" de 2003/04, não tendo, assim, as melhores recordações do futebol português.Atuais oitavos colocados da Ligue 1, em igualdade pontual com o Lyon, os monegascos não têm estado brilhantes em 2021/22, mas têm a "obrigação" de superar os "arsenalistas", já que possuem um plantel muito mais valioso, que incluiu o internacional português Gelson Martins, ex-jogador do Sporting.A primeira mão dos "oitavos" arranca na quarta-feira, com as receções do FC Porto ao Lyon e do Betis ao Eintracht Frankfurt, e fecha na quinta-feira, com os restantes jogos, enquanto os embates da segunda mão disputam-se em 17 de março.