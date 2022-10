FC Porto e Sporting com jogos decisivos na "Champions"

Após um mau arranque no grupo B da "Champions", com duas derrotas nas duas primeiras jornadas, osurge na quinta ronda com hipóteses de garantir a presença nos oitavos de final, após ter vencido os dois confrontos com o Bayer Leverkusen.Os portistas vão medir forças com os belgas do Club Brugge (17h45), líder da "poule" que veio ao Dragão golear surpreendentemente por 4-0, na segunda jornada, e que já garantiu uma vaga na próxima fase.O FC Porto pode apurar-se já para os oitavos de final, caso vença na Bélgica, caso o Atlético de Madrid não triunfe na receção ao Bayer Leverkusen, sendo que os três pontos asseguram ao campeão português a continuidade nas competições europeias.O treinador portista, Sérgio Conceição, tem a equipa quase na máxima força, sendo que para esta partida não irá contar com o lesionado Pepe, nem com o castigado João Mário.Em sentido inverso caminhou o, que teve um excelente arranque na prova, ao vencer as duas primeiras jornadas, mas acabou derrotado nos dois confrontos com os franceses do Marselha, no grupo D.A equipa de Ruben Amorim tem uma missão complicada em Londres, frente ao Tottenham (20h00), conjunto que saiu derrotado de Alvalade por 2-0, com golos sofridos nos descontos, mas pode garantir desde logo o apuramento para a fase seguinte em caso de triunfo, o que poderia ditar a eliminação dos "leões", que, nesse cenário, teriam de aguardar que o Marselha não pontuasse frente aos alemães do Eintracht Frankfurt.Para a deslocação a Londres, o técnico leonino já pode contar com os defesas-centrais St. Juste e Sebástian Coates, que estiveram ausentes nos últimos compromissos devido a lesão.Na terça-feira, o Benfica assegurou o apuramento para os oitavos de final, ao vencer em casa a Juventus, por 4-3.