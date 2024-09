FC Porto e Sporting de Braga favoritos nos duelos da primeira jornada

Ainda com temperaturas toleráveis no norte (bem norte) da Europa, longe do gelo do inverno, o FC Porto visita o campo do Bodo/Glimt, emblema que tem dominado o futebol norueguês nos últimos anos e que até teve alguns resultados surpreendentes fora de portas, mas que, na teoria, é de uma cotação inferior à da equipa portuguesa.



Já o Sporting de Braga, que teve de passar pelas eliminatórias, encontra o Maccabi Telavive, atual campeão do seu país, num duelo com a ‘balança’ a cair claramente para um triunfo minhoto.



Isto significa que a participação portuguesa tem tudo para começar com sucesso o novo formato da Liga Europa, que passou de grupos para um campeonato único de 36 equipas, tal como aconteceu na Liga dos Campeões, estreada com triunfos de Benfica e Sporting.



Na Noruega, na quarta-feira, o técnico Vítor Bruno vai pela primeira vez comandar o FC Porto como treinador principal numa prova europeia, depois de vários anos como adjunto de Sérgio Conceição, frente a um Bodo/Glimt que está a caminho do final da época no seu país e do seu quarto campeonato em cinco anos.



Mesmo assim, talvez por terem feito algumas poupanças antes de receber os ‘dragões’, os ‘Glimt’ foram derrotados na casa do Brann, principal rival na luta pelo título, por 3-1.



Já a equipa de Vítor vem de um triunfo motivador em Guimarães, perante o Vitória, por 3-0, com um ‘bis’ de Samu, que promete ser a grande figura da equipa esta temporada.



Os cerca de 6º Celsius que esperam o FC Porto na Noruega serão bem ‘suaves’ em comparação com um duelo mais à frente na competição, em que os termómetros descem a negativos e a neve invade essa cidade do norte do país.



Na mesma quarta-feira, entre vários desafios, destaque para o Galatasaray-PAOK Salónica, um desafio entre turcos e gregos, historicamente sempre bem ‘quentes’ nas bancadas. Vieirinha, aos 38 anos e campeão europeu por Portugal em 2016, continua peça importante nos helénicos.



No mesmo dia, o histórico Manchester United, a ‘léguas’ da equipa que marcava sempre presença e lutava pela conquista da ‘Champions’, recebe os holandeses do Twente, com o capitão Bruno Fernandes e Diogo Dalot esperados de inicio.



Na quinta-feira, o Sporting de Braga tem uma excelente oportunidade para iniciar da melhor forma a Liga Europa, perante um Maccabi Telavive de outro nível, embora o arranque minhoto continue a ser bem irregular.



Ainda não acabou setembro e o Braga já trocou de treinador - Carlos Carvalhal rendeu Daniel Sousa que saiu logo na primeira jornada da I Liga -, bem como teve um desaire bem pesado com o Vitória de Guimarães, seu histórico rival, em casa, por 2-0.



Contudo, os bracarenses responderam em ‘estilo’ na última ronda do campeonato, com um 3-0 na Madeira com o Nacional e o jogo com os israelitas poderá servir para, finalmente, ganhar alguma regularidade.



Destaque ainda para o Fenerbahçe, de José Mourinho, que recebe os belgas Union St. Gilloise, dias depois de um desaire caseiro com Galatasaray (3-1), para o campeonato, que deixou o técnico português ‘abalado’.



Rafa e João Mário, também campeões com Portugal no Euro2016, vão com o Besiktas jogar a Amesterdão perante o Ajax, que está a tentar recuperar depois de, na última temporada, ter vivido uma das piores da sua história.



Entre duelos de equipas das ‘big-5’, a Roma recebe o Athletic Bilbau.



A fase de liga é composta por oito jornadas, com jogos na quarta e na quinta-feira (primeira), 03 de outubro (segunda), 23 e 24 de outubro (terceira), 06 e 07 de novembro (quarta), 28 de novembro (quinta), 11 e 12 de dezembro (sexta), 21, 22 e 23 de janeiro de 2025 (sétima) e 30 de janeiro (oitava).



Os oito primeiros seguem diretamente para os ‘oitavos’ (06 e 13 de março), enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso aos oitavos de final (13 e 20 de fevereiro).



Os ‘quartos’ realizam-se em 10 e 17 de abril, as ‘meias’ em 01 de 08 de maio e a final em 21 de maio, no Estádio de San Mamés, em Bilbau, em Espanha, a casa do Athletic.