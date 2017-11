FC Porto garante `play-offs` da UEFA Youth League, ao vencer em Istambul

Lusa 21 Nov, 2017, 13:17 / atualizado em 21 Nov, 2017, 13:19 | Futebol Internacional

Um golo de Diogo Leite, no período de descontos da primeira parte, aos 45+3 minutos, selou o triunfo dos portistas, que se isolaram, provisoriamente, na liderança do agrupamento, com mais três pontos do que o Mónaco, anfitrião ainda hoje do Leipzig.

Independentemente do resultado que os gauleses conseguirem, FC Porto e Mónaco decidirão na última jornada, em 06 de dezembro, no Olival, o vencedor do Grupo G, que se qualifica diretamente para os `oitavos`, com o segundo a rumar aos `play-offs`.

