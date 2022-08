FC Porto no pote 1, Sporting e Benfica no 3 e dificilmente escapam a tubarões

Esta será a segunda vez consecutiva que Portugal vai estar representado por três emblemas na prova ‘milionária’, depois do feito alcançado na edição passada, com ‘dragões’, campeões nacionais, ‘leões’, segundos classificados, ambos com apuramento direto, e ‘águias’, novamente através da terceira pré-eliminatória e do ‘play-off’, a confirmarem a presença entre as 32 vagas.



A equipa comandada por Sérgio Conceição, face ao estatuto de campeã em Portugal, seguiu diretamente para o pote dos campeões nacionais dos outros países, casos de Manchester City, AC Milan, Bayern Munique, Paris Saint-Germain e Ajax, assim como Real Madrid, atual detentor do troféu e campeão em Espanha, e Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa em 2021/21.



Assim, o FC Porto evitará os ‘tubarões’ inseridos no seu pote, mas não escapa aos conjuntos presentes no segundo, como o Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus e Atlético de Madrid, todos antigos campeões europeus, à exceção dos ‘colchoneros’, e, portanto, equipas igualmente temíveis, que também podem calhar em sorte a Sporting e Benfica. Sevilha, Leipzig e Tottenham completam este lote e são, talvez, os teoricamente mais acessíveis.



Do pote de ‘leões’ e ‘águias’, e uma vez que equipas do mesmo país não podem ser sorteadas para o mesmo grupo, os ‘azuis e brancos’ já sabem que entre Borussia Dortmund, Salzburgo, Shakhtar Donestsk, Inter Milão e Nápoles sairá um dos quatro oponentes.



O pote 4 será o último a ser sorteado e contém o Rangers, Dínamo Zagreb?, Maccabi Haifa, Marselha, Copenhaga, Club Brugge, Celtic e Viktoria Plzen, todos, teoricamente, mais acessíveis, e ‘elegíveis’ para serem adversários dos clubes portugueses.



Os encontros terão de ser disputados num período de oito semanas entre 06 de setembro e 02 de novembro, face à realização do campeonato do mundo de 2022, no Qatar.



O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que terá um total de 32 equipas, realiza-se na quinta-feira, a partir das 17:00 (horas em Lisboa), em Istambul.



- Pote 1:



Real Madrid (Esp)



Eintracht Frankfurt (Ale)



Manchester City (Ing)



AC Milan (Ita)



Bayern Munique (Ale)



Paris Saint-Germain (Fra)



FC PORTO (POR)



Ajax (Hol)



- Pote 2:



Liverpool (Ing)



Chelsea (Ing)



FC Barcelona (Esp)



Juventus (Ita)



Atlético de Madrid (Esp)



Sevilha (Esp)



Leipzig (Ale)



Tottenham (Ing)



- Pote 3:



Borussia Dortmund (Ale)



Salzburgo (Aus)



Shakhtar Donetsk (Ale)



Inter Milão (Ita)



Nápoles (Ita)



BENFICA (POR)



SPORTING (POR)



Bayer Leverkusen (Ale)



- Pote 4:



Rangers (Esc)



Dínamo Zagreb (Cro)



Maccabi Haifa (Isr)



Marselha (Fra)



Copenhaga (Din)



Club Brugge (Bel)



Celtic (Esc)



Viktoria Plzen (Che)