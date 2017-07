FC Porto persegue Wendel como aposta de futuro

Mário Aleixo - RTP 28 Jul, 2017, 12:25 / atualizado em 28 Jul, 2017, 12:35 | Futebol Internacional

O clube azul e branco para chegar aos valores do “Flu” terá de vender, eventualmente, Herrera ou André André e a seguir contratar o jovem médio brasileiro, de 19 anos, e um dos talentos emergentes da escola do Fluminense.



Recentemente, o FC Porto vendeu duas revelações Rúben Neves o Wolverhampton e André Silva para o Milan.



Segundo o jornal brasileiro Lance que cita o contacto com um diretor do FC Porto, o mesmo terá dito que “neste momento para chegar alguém ao Porto é preciso vender. Estamos com orçamento apertado”.



Em declarações à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, o ex-futebolista do clube azul e branco observou: “Tenho visto alguns jogos dele, é jovem, tem futuro, e embora não seja uma aposta para o imediato tem talento”.





Deco frisou também que o jovem futebolista só apareceu esta época e não tem muito tempo de jogo.Para o internacional português, se o FC Porto contratar Wendel, a melhor solução poderá ser deixá-lo a rodar no Brasil porque precisa de jogar com regularidade.O ex-médio portista ainda destacou a principal característica do jogador do Fluminense: “Tem bom poder de marcação e é bom a ‘roubar’ a bola”.Conhecido no Velho Continente, o empresário Giuliano Bertolucci já terá recebido dos agentes de Wendel uma procuração para negociá-lo com o futebol europeu.O jovem futebolista é seguido por vários clubes da Espanha, Itália e Alemanha, além de FC Porto e Sporting.