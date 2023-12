FC Porto vence Shakhtar Donetsk e segue para os oitavos da Youth League

A equipa portuense, que precisava de bater os ucranianos na sexta e última jornada para assegurar a presença direta nos ‘oitavos’, traduziu a superioridade sobre os visitantes em golos apenas na segunda parte, através do avançado Anhá Candé, aos 47 minutos, e do médio Rodrigo Mora, aos 62.



Os dois jogadores do FC Porto, que conquistou o troféu em 2019, juntaram-se ao dinamarquês Amin Chiakha (Copenhaga) e ao neerlandês Yannick Eduardo (Leipzig) no topo da lista de melhores marcadores da competição, todos com cinco golos marcados.



O FC Porto venceu o agrupamento, apesar de ter terminado em igualdade pontual com o FC Barcelona, segundo colocado, por ter vantagem no confronto direto (derrota por 2-0, em casa, e goleada por 4-0, fora), relegando os espanhóis para o play-off de acesso aos oitavos de final.



Os ‘dragões’ estavam obrigados a ganhar ao Shakhtar Donetsk para terminarem na liderança, uma vez que a equipa catalã tinha vencido por 3-0 os belgas do Antuérpia, que terminaram no último lugar, sem pontuar, atrás da formação ucraniana, terceira classificada.