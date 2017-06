Federação argentina oficializa Jorge Sampaoli por cinco anos

Lusa 02 Jun, 2017, 10:30 | Futebol Internacional





"Era uma grande aspiração. Sempre sonhei com isto, e agora foi realizado", disse o técnico de 57 anos, durante uma conferência de imprensa realizada no centro de treinos da seleção argentina, em Ezeiza, arredores de Buenos Aires.



Sampaoli, que orientou na última temporada os espanhóis do Sevilha, terá como adjunto Jorge Burruchaga, campeão do mundo em 1986, no mundial do México.



"As dificuldades são reais, a Argentina não está em posição de apuramento", disse o novo selecionador, referindo-se ao quinto posto na fase de qualificação sul-americana, posto que obriga a um 'play-off' contra uma seleção da Oceânia, enquanto os quatro primeiros se apuram diretamente.



Sampaoli, que se encontra desejoso de formar "uma equipa que respeite a história e defenda as cores do seu país", referiu ainda que "mais de 100 jogadores estão a ser atualmente observados" pela federação argentina.



O novo selecionador argentino tem como momento de glória a conquista, em 2015, da Taça América ao serviço da seleção do Chile, que derrotou na final precisamente a Argentina, conquistando assim o primeiro troféu internacional para aquele país.