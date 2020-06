Federação cabo-verdiana de futebol disponível para realizar campeonato

Em conferência de imprensa, Mário Semedo assegurou que a FCF nunca formalizou o cancelamento da época desportiva, nem impôs a retoma das competições regionais, que dão acesso ao campeonato nacional.



O Governo cabo-verdiano admitiu a possibilidade de retoma das atividades desportivas a partir de 15 de agosto para todas as ilhas, exceto para Santiago, que deverá retomar um mês depois.



“E foi neste sentido que a FCF pediu às associações regionais para que tomassem, junto dos clubes, a melhor decisão relativamente à época desportiva. Não foi uma imposição e nem deveria ser, por respeito à competência própria das associações”, frisou Mário Semedo.



O líder do organismo que rege o futebol em Cabo Verde pediu paciência, tranquilidade e entendimento a todos para que haja uma decisão sobre a conclusão da época desportiva.



E, nesse sentido, Mário Semedo assegurou que, caso sejam encontrados os campeões regionais e as condições sanitárias permitam, a FCF está disponível para avaliar a possibilidade de realizar o campeonato nacional.



Das nove ilhas habitadas do arquipélago, quatro já registaram casos da doença provocada pelo novo coronavírus: São Vicente (09), Sal (08), Boa Vista (57) e Santiago (493, dos quais 474 na Praia).



Do total, cinco pessoas acabaram por morrer, dois turistas estrangeiros regressaram aos países de origem e 266 doentes foram dados como recuperados.