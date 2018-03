Federação do Irão quer manter Carlos Queiroz após o Mundial2018

Lusa Comentários 14 Mar, 2018, 17:50 | Futebol Internacional

Carlos Queiroz, de 65 anos, orienta a seleção iraniana desde 2011 e o seu contrato com a federação de futebol daquele país expira no final do Mundial2018.

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taaj, mantém negociações com Queiroz, e se estas derem frutos o contrato entre as duas partes será prolongado até 2019, escreveu a Irna, citando Abdolkazem Taleghani, um dos membros do comité diretor da federação.

Tal prorrogação contratual permitiria a Carlos Queiroz continuar a treinar a seleção iraniana até à próxima Taça das Nações asiática, que vai decorrer em janeiro de 2019, nos Emirados Árabes Unidos.

O treinador português terá de dar uma resposta à proposta da federação, mas, segundo Taleghani, "é forte a probabilidade" de o contrato vir a ser prolongado.

No comando técnico da seleção iraniana, o antigo selecionador português conseguiu qualificar o Irão para a sua quarta fase final de um Mundial, a despeito das dificuldades financeiras relacionadas com as sanções internacionais impostas àquele país por causa do seu programa nuclear.

O Irão foi a terceira seleção a garantir um lugar no Mundial da Rússia, após o país anfitrião e o Brasil, e integra o grupo B da competição, juntamente com Marrocos, Espanha e Portugal.