Federação escocesa confirma dois jogos de castigo para Bruno Alves

O organismo deu o defesa central português como culpado de ter agredido Louis Moult, que marcou os dois golos do jogo e que deram a vitória ao Motherwell (2-0), num lance que passou despercebido ao árbitro da partida.



Com este castigo, Alves vai falhar no próximo fim de semana a deslocação do Rangers ao terreno do Hearts, em jogo da 12.ª jornada do campeonato. O segundo encontro de suspensão será apenas cumprido na Taça da Liga escocesa.



Esta punição da FA acontece no dia em que Bruno Alves mudou de treinador no Rangers, com o seu compatriota Pedro Caixinha a ser afastado do comando da equipa principal.