Federação espanhola de futebol vai a eleições em 24 de maio

A federação refere ainda que a partir de agora poderão ser apresentadas alterações ao texto, durante os próximos dez dias, para aprovação da atual Comissão Delegada da RFEF, que elaborará um documento final, a enviar ao Conselho Superior do Desporto (CSD), para ser aprovado pela sua Comissão Diretiva.



A RFEF informa também que pediu ao CSD a redução dos prazos de aprovação do regulamento, que será feita através de meios eletrónicos, pelo menos um mês antes da data do início do processo eleitoral.



A proposta de calendário eleitoral aponta para o seu início em 15 de março, com a eleição dos membros da Assembleia em 26 de abril e a eleição do presidente da RFEF e da Comissão Delegada em 24 de maio.



O presidente anterior, Luis Rubiales, apresentou a demissão em 10 de setembro de 2023, após suspensão pela FIFA decorrente do sucedido aquando da final do Mundial feminino, quando beijou a jogadora Jenni Hermoso, estando a ser investigado por agressão sexual e coação à futebolista.



Pedro Rocha, que era vice-presidente, ocupou, desde a suspensão de Rubiales, em 26 de agosto de 2023, a presidência de forma interina, e depois a presidência da Comissão Gestora.