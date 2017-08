Federação espanhola mantém suspensão de cinco jogos a Cristiano Ronaldo

Lusa 16 Ago, 2017, 15:23 / atualizado em 16 Ago, 2017, 15:24 | Futebol Internacional

O Real Madrid tinha recorrido do segundo amarelo mostrado ao português, por simulação de uma grande penalidade, mas na lista de castigos, hoje publicada pela RFEF, está ratificada a suspensão de um jogo pela expulsão e de quatro por ter empurrado "ligeiramente" o árbitro.

No domingo, na primeira mão da Supertaça, depois de ter visto o primeiro cartão amarelo por ter retirado a camisola, durante os festejos do segundo golo do Real Madrid -- que venceu por 3-1 o jogo da primeira mão da Supertaça de Espanha, frente ao rival FC Barcelona -, Ronaldo foi expulso após uma queda na área adversária.

Além da segunda mão da Supertaça, que se disputa hoje e na qual o Real Madrid defende uma vantagem de 3-1, Ronaldo vai falhar as quatro primeiras jornadas do campeonato espanhol, com Deportivo, Valência, Levante e Real Sociedad.

