Federação espanhola quer cinco substituições por jogo

“A RFEF vai levar na sexta-feira à Comissão Delegada o aumento para cinco substituições em todos os jogos das categorias nacionais de maneira extraordinária. Estas substituições podem ser efetuadas em três momentos do jogo, com o objetivo de proteger a saúde dos jogadores, devido às limitações ao treino impostas pelo período de confinamento”, refere em comunicado.



O presidente da RFEF, Luis Rubiales, anunciou hoje a medida aos membros da Junta Diretiva, que se reuniram por videoconferência, e avançou que a mesma foi comunicada à La Liga, que, através do presidente Javier Tebas, deu o seu apoio.



Rubiales explicou que há cerca de um mês a RFEF apresentou a ideia à FIFA, com o organismo que tutela o futebol mundial a aprovar a possibilidade, tenho encaminho o processo para o International Board (IFAB), que é a entidade responsável pela alteração às regras do futebol.



Segundo o presidente da RFEF, a Liga espanhola necessita da aprovação do IFAB, enquanto nas restantes categorias nacionais é a federação que tem a capacidade para aprovar a medida.



As substituições têm de ser realizadas em três períodos, de modo a evitar perdas de tempo.



“Com esta proposta a Federação espanhola quer adiantar-se e propor medidas que favoreçam a saúde dos jogadores”, explicou Rubiales.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados – nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América – ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.