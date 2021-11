Federação húngara vê UEFA reduzir castigo de três para dois jogos à porta fechada

Contudo, o segundo encontro fica suspenso durante os próximos dois anos, mas os magiares continuam obrigados a exibir nesses jogos uma faixa com o slogan #EqualGame e com o logótipo da UEFA, assim como a pagar uma multa de 100.000 euros.



A sanção deve-se ao comportamento dos adeptos húngaros durante os encontros no Campeonato da Europa, disputado no último verão, nomeadamente no Hungria-Portugal (0-3), em 15 de junho, na Puskas Arena, em Budapeste, o Hungria-França (1-1), em 19, no mesmo palco, e o Alemanha-Hungria (2-2), em 23, disputado em Munique.



A investigação foi aberta pela UEFA, devido aos cânticos racistas contra jogadores negros da seleção gaulesa e às faixas homofóbicas exibidas nas outras duas partidas da fase de grupos, contra lusos e germânicos.



Conhecido o castigo, em 10 de julho, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, classificou, na altura, a sanção da UEFA de "patética" e "cobarde".