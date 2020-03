Federação inglesa anula época 2019/20 no futebol não profissional

A decisão da FA para os escalões abaixo da ‘League Two’, equivalente ao quarto escalão do futebol inglês, implica que os quadros competitivos se manterão inalterados na próxima temporada, sem promoções ou despromoções de clubes, e é extensível ao setor feminino.



O comunicado divulgado pela FA não apresenta medidas relativas ao futebol profissional, cujas competições foram suspensas, pelo menos, até 30 de abril, devido à pandemia, mas expressa o empenho dos responsáveis federativos em encontrar forma de terminar a época 2019/20.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.