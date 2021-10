Federação italiana investiga alegados insultos racistas ao futebolista Koulibaly

A Federação Italiana de Futebol (FICG) anunciou a abertura de um inquérito na sequência dos alegados insultos racistas proferidos contra o defesa senegalês , companheiro do português Mário Rui no Nápoles, no jogo de domingo frente à Fiorentina.