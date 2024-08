Federação moçambicana renova contrato com selecionador Chiquinho Conde até 2026

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) anunciou hoje a renovação do contrato com o selecionador Chiquinho Conde, válido até 31 de janeiro de 2026, com os olhos na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.

Em comunicado de imprensa, o organismo refere que o treinador assumirá a “importante” missão de qualificar a seleção nacional para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 e para o Mundial2026.



“Estes objetivos refletem as aspirações da nossa nação em alcançar os patamares mais elevados do futebol internacional”, refere o comunicado da FMF, que acrescenta que o organismo deposita “total confiança” em Chiquinho Conde, ex-jogador de Belenenses, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, Sporting, entre outros emblemas portugueses.



O prolongamento do contrato com Chiquinho Conde segue-se a um momento de tensão entre a federação e o selecionador, após o presidente da FMF, Feizal Sidat acusar o técnico de ser "ingrato".



Feizal Sidat disse que Chiquinho Conde lhe faltou ao respeito, na presença dos jogadores da seleção, ao exigir gelo no balneário, após o jogo em que Moçambique garantiu o acesso à fase final do Campeonato das Nações Africanas (CHAN), disputado apenas por jogadores que atuam no continente.



Nos últimos sete anos, Moçambique afastou três treinadores do comando técnico da seleção, dois dos quais portugueses, na sequência dos maus resultados que tem acumulado.



Desde outubro do 2021, com a chegada de Chiquinho Conde, a prestação dos 'mambas' melhorou, tendo conseguido, no ano passado, regressar a uma fase final da CAN 13 anos depois da última presença, em 2010.



A CAN2025 vai decorrer entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos, enquanto o Mundial2026 terá lugar nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.