Felipe diz estar a "cumprir o sonho" de jogar num "grande clube" como o Atlético

"Espero fazer uma grande temporada e ajudar o Atlético de Madrid. Estou muito feliz por representar um grande clube, como sempre sonhei", afirmou o central, de 30 anos, em conferência de imprensa realizada no estádio dos madrilenos.



Felipe, que vai envergar a camisola número 18, confessou ter-se aconselhado com os espanhóis Adrián López, Óliver Torres, que jogaram no Atlético de Madrid, e Iker Casillas, que atuou no rival Real Madrid.



"Quando surgiu o interesse do Atlético, conversei com eles e falaram-me muito bem do clube, inclusive o Iker. Além disso, Madrid é uma cidade maravilhosa", referiu o jogador, por quem os 'colchoneros' pagaram 20 milhões de euros aos 'dragões'.



O brasileiro, que assinou contrato por três temporadas, afirmou que não pretende "substituir" o uruguaio Diego Godín, que se mudou para o Inter de Milão ao fim de nove temporadas nos 'rojiblancos', e que pretende "escrever a própria história" no clube.



Além de considerar o treinador Diego Simeone "uma pessoa inteligente", Felipe destacou a "solidez defensiva" do 'Atleti' e considerou que a mudança para Madrid é "um passo em frente" na carreira.



Tendo em conta que passou as últimas três épocas em Portugal, ao serviço do FC Porto, Felipe foi questionado sobre as qualidades de João Félix, avançado que o Atlético de Madrid recrutou ao Benfica, por 120 milhões de euros.



"É um grande jogador, um futebolista diferenciado e aqui não será diferente. Já mostrou a qualidade que tem, por isso está aqui connosco", observou.