Félix entra e marca na vitória do Barcelona em Sevilha

O campeão espanhol desbaratou uma vantagem de dois golos, permitindo que a equipa de Sevilha empatasse no curto espaço de cinco minutos, mas João Félix desbloqueou o triunfo, ao concretizar o 3-2 pouco após ter entrado em campo, aos 81, antes de Ferran Torres consumar o ‘hat-trick’.



Os primeiros dois golos de Ferran Torres, aos 21 e 48 minutos, surgindo em ambos de forma muito oportuna e sem marcação na área da equipa anfitriã, pareciam ter lançado os catalães para um triunfo sereno, mas o Bétis precisou de pouco tempo para restabelecer a igualdade.



Isco, médio que ganhou nome no Real Madrid, ofereceu uma prenda ao antigo clube, ao ‘bisar’, aos 56 e 61 minutos, primeiro, com um forte remate em plena área visitante, e depois através de um ‘chapéu’ sobre o desamparado guarda-redes Inaki Pena.



Na baliza do Bétis, o guarda-redes português Rui Silva também nada poderia ter feito para evitar o golo de João Félix – que não marcava há mais de um mês -, aos 90 minutos, com um colocado remate à entrada da área, assistido por Ferran Torres, que fechou a contagem aos 90+2.



O Barcelona isolou-se no terceiro lugar, a sete pontos do Real Madrid, que subiu à liderança, ao vencer de forma igualmente sofrida o Almería, por 3-2, mas pode ainda hoje regressar ao segundo lugar, caso o Girona ganhe ao Sevilha, apesar de a equipa sensação da prova ter mais um jogo realizado.



O Real Madrid beneficiou mesmo de um golo marcado pelo improvável Carvajal, aos 90+9 minutos, para virar uma desvantagem de 2-0 ao intervalo e impor-se por 3-2 na receção ao lanterna-vermelha Almería, pelo qual o guarda-redes português Luís Maximiano foi totalista.



O Almería entrou, literalmente, a ganhar, na sequência do golo marcado no primeiro minuto pelo belga Largie Ramazani, que bateu com um remate rasteiro o guarda-redes Kepa - de regresso à titularidade no Real Madrid -, e aumentou a vantagem aos 43 minutos, através de um poderoso e colocado remate de fora da área de Edgar González.



O inglês Jude Bellingham reduziu aos 56 minutos, na marcação de uma grande penalidade, após intervenção do videoárbitro (VAR), que voltou a ser necessário para invalidar um golo ao Almería, aos 62, e para validar o de Vinicius Júnior, aos 67, obtido com um desvio com o ombro, no limite da legalidade.



Bellingham manteve o comando da lista de melhores marcadores da prova, agora com 14 remates certeiros, e reforçou também o estatuto de bom assistente, ao efetuar o passe decisivo para Carvajal consumar a reviravolta, já muito fora de horas e depois de o treinador do Almería, Gaizka Garitano, ter sido expulso.



O Osasuna venceu por 3-2 na receção ao Getafe, num embate entre duas equipas instaladas a meio da classificação, graças a um golo de ângulo impossível de Jesus Areso, com um cruzamento transformado em remate, efetuado em cima da bandeirola de canto, depois de ter permitido aos visitantes recuperar de uma desvantagem de 2-0 ao intervalo.