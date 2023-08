Félix Zwayer arbitra o Braga-Panathinaikos

Zwayer terá como assistentes os compatriotas Stefan Lupp e Robert Kempter, enquanto, no videoárbitro, estará Christian Dingert, coadjuvado por Benjamin Brand, e o quarto árbitro será Daniel SchlagerO Braga, terceiro classificado da I Liga em 2022/23, tenta chegar pela terceira vez a uma presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de o ter alcançado, passando igualmente pelas pré-eliminatórias, em 2010/11 e 2012/13.Esta temporada, a equipa de Artur Jorge eliminou na terceira pré-eliminatória os sérvios do Backa Topola, com vitórias em Braga (3-0) e fora (4-1), defrontando agora, na quarta-feira, o Panathinaikos, que afastou o Marselha.O jogo da primeira mão diante dos gregos, em Braga, tem início às 20h00, estando a segunda mão agendado para 29 de agosto, na Grécia.