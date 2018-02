Fellaini é operado ao joelho e é baixa no Manchester United até final de março

Lusa 03 Fev, 2018, 20:41 | Futebol Internacional

"Foi operado hoje de manhã. Não é o fim da época para ele, longe disso. Foi uma pequena intervenção ao seu menisco exterior. Penso que estará de regresso no fim de março", disse Mourinho.



O treinador português justificou a situação de Fellaini hoje após a vitória do Manchester United diante do Huddersfield (2-0).



O médio belga tinha saído de campo, em que esteve apenas sete minutos e apresentou queixas, na derrota dos 'red devils' na quarta-feira em casa do Tottenham (2-0).



O Manchester United segue no segundo lugar da Liga inglesa, a distantes 13 pontos do rival Manchester City, e nos oitavos de final da Liga dos Campeões defrontará o Sevilha, em 21 de fevereiro no Ramón Sanchez Pizjuán, e em 13 de março em Old Trafford.