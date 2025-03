Fenerbahçe aproxima-se do topo

Depois do empate a três do Galatasaray no reduto do Kasimpasa, o conjunto do técnico luso não desaproveitou a ocasião para se aproximar da frente e resolveu o encontro na primeira meia hora.



Mert Muldur, aos nove minutos, o sérvio Dusan Tadic, aos 26, e o marroquino Youssef En Nesyri, aos 30, acabaram cedo com as dúvidas quanto ao vencedor do encontro.



Na classificação, o Galatasaray contabiliza 65 pontos, contra 61 do Fenerbahçe, somando ambos 25 jogos disputados.