Fenerbahçe, de Jorge Jesus, bate Kayserispor e põe pressão no líder Galatasaray

O Fenerbahçe venceu hoje fora o Kayserispor, por 2-1, na 24.ª jornada da Liga turca de futebol, com a formação treinada pelo português Jorge Jesus a ficar a três pontos do líder Galatasaray, que tem menos um jogo.