Fenerbahçe de Jorge Jesus vence nos descontos

Aos 30 minutos, um mau atraso do defesa Samet Akaydin foi intersetado pelo sérvio Danijel Aleksic, que fintou o guarda-redes e colocou os anfitriões na frente.



Aos 70 minutos, a expulsão de Ahmed Touba, por acumulação de cartões amarelos, permitiu à equipa orientada pelo português intensificar a pressão, que resultaria em dois golos nos minutos finais, não sem antes sofrer um susto com remate do adversário à trave, aos 87 minutos.



Foi precisamente aos 88 que, em lance confuso, o italiano João Pedro esticou a perna na pequena área para igualar, antes de bisar, aos 90+3, com remate entre as pernas do guarda-redes, que tinha negado o golo a Enner Valência.



Com este resultado, o Fenerbahçe continua a seis pontos do líder Galatasaray, que soma 69 pontos em 28 jornadas, num campeonato com o calendário em atraso devido ao grave sismo no país que suspendeu a competição algumas semanas.