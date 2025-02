Fenerbahçe, de José Mourinho, empata com Galatasaray no dérbi de Istambul

O dérbi de Istambul, no Rams Park, era o jogo forte da 25.ª jornada do campeonato, deixa a equipa do bairro de Galata com 64 pontos, enquanto o 'gigante' da zona asiática de Istambul soma 58.



A tentativa de relançamento do campeonato por parte do treinador português fica, assim, frustrada, tanto mais porque na primeira volta o Galatasaray ganhou por 3-1, o que 'obriga' o Fenerbahçe a recuperar sete pontos.



Com 11 jornadas por disputar, a equipa de Okan Buruk parece muito bem lançada para chegar ao tricampeonato.



O Fenerbahçe foi claramente mais determinado na procura do golo e chegou a marcar, aos 14 minutos, mas o que seria o golo de Oguz Aydin foi anulado por falta sobre o guarda-redes Muslera.



O bósnio Dzeko falhou o remate final, aos 23 minutos, no que foi outra boa ocasião dos visitantes.



A formação de Mourinho voltou a estar perto de abrir o marcador com um cruzamento de Kostic que ia surpreendendo Muslera, também em destaque ao parar um cabeceamento de Djiku, a meio da segunda parte.