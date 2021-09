Fenerbahçe, de Vítor Pereira, perde com Baseksehir e atrasa-se na Turquia

O italiano Stefano Okaka, aos 16 minutos, e o norueguês Fredrik Gulbrandsen, aos 90, asseguraram o primeiro triunfo do Basaksehir, que até agora contava por derrotas as partidas disputadas no campeonato.



Depois do empate com o Sivasspor, na ronda anterior, o Fenerbahçe somou o segundo encontro seguido sem vencer e caiu para o sexto lugar, com 10 pontos, a três dos líderes Besiktas e Trabzonspor, ambos com 13.



O médio português Miguel Crespo esteve no banco de suplentes do Fenerbahçe, mas não foi utilizado pelo técnico Vítor Pereira.