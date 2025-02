Fenerbahçe e Mourinho movem ação judicial contra Galatasaray "por danos morais"

“Gostaríamos de anunciar publicamente que movemos uma ação por danos morais, de 1.907.000 mil liras turcas [cerca 50 mil euros], contra o Galatasaray, devido ao ataque aos direitos pessoais do nosso treinador José Mourinho”, anunciou o Fenerbahçe, fundado em 1907, data associada ao valor do pedido de indemnização.



Em causa está o facto de o Galatasaray ter acusado Mourinho de ter feito comentários racistas na análise posterior ao clássico de segunda-feira, em Istambul (0-0, considerando que o técnico utilizou “retórica inequivocamente desumana” quando se referiu ao banco do 'Gala' com a expressão “saltaram como macacos”.



A alimentar a polémica, o Galatasaray insistiu durante a semana que Mourinho “emitiu persistentemente declarações depreciativas dirigidas ao povo turco”, revelando igual intenção de avançar com um processo criminal relativo ao que classificou terem sido “declarações racistas”.



Contudo, o Fenerbahçe rejeita estas acusações, considerando que os comentários em causa foram “total e deliberadamente tirados do contexto e distorcidos de forma enganosa”.



Na quinta-feira, a federação turca suspendeu José Mourinho por quatro jogos e multou-o em 42.000 euros por observações feitas sobre os árbitros turcos no final do encontro no reduto do Galatasaray, que terminou empatado 0-0.



O português de 62 anos aplaudiu a decisão de contratar um árbitro estrangeiro para dirigir o embate, no caso Slavko Vincic, deixando elogios ao “desempenho de topo” do esloveno.



Na conferência de imprensa após o desafio, Mourinho revelou que foi ter com o árbitro para agradecer o seu desempenho e admitiu que, quando se cruzou com o quarto árbitro, turco, lhe disse que se este tivesse sido o juiz da partida, esta teria sido “um desastre”.