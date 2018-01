Fernandinho renova com o Manchester City até 2020

Mário Aleixo - RTP 19 Jan, 2018, 12:06 / atualizado em 19 Jan, 2018, 12:06 | Futebol Internacional

A renovação do contrato de Fernandinho, que terminava no fim da presente época, surge após vários meses de negociações e depois de o treinador do City, o espanhol Pep Guardiola, ter qualificado o brasileiro de "um dos três melhores defensivos do mundo".



"Este clube tem um futuro maravilhoso e quero fazer parte dele o maior tempo possível. Com Pep (Guardiola) no comando, estou convencido que vamos continuar a ganhar títulos e, mais importante, praticar um futebol ofensivo e atrativo", disse Fernandinho.



Em quatro temporadas e meia no Manchester City, no qual alinha também o avançado internacional português Bernardo Silva, o médio brasileiro, de 32 anos, conquistou um campeonato e uma Taça da Liga inglesa, tendo disputado 212 jogos e marcado 19 golos.