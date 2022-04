Fernandinho surpreende Guardiola ao anunciar saída do City no final da época

Foi durante a conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Atlético de Madrid, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira, que o médio defensivo respondeu à questão colocada por um jornalista.



"Acho que não (não vou continuar no City). Quero jogar. Voltarei ao Brasil, com certeza. Decidi com a minha família", revelou Fernandinho, de 36 anos, motivando, de seguida, uma reação ao técnico espanhol, que reforçou a grande importância que o jogador tem no plantel.



Contudo, Guardiola prefere abordar o tema no final da época, acreditando que irá conseguir demover o seu jogador.



"Eu não sabia. O Fernandinho é que me está a dar a notícia. Não sei o que vai acontecer. Ele é muito importante, mas vou perguntar-lhe e ficaria encantado (se invertesse a sua decisão). No final da temporada, falaremos sobre isso e, talvez, seja por causa de sua família", comentou o técnico espanhol.



Desde que chegou ao City, em 2013, vindo dos ucranianos dos Shakhtar Donetsk, o colega de equipa dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva conquistou quatro títulos da Premier League, seis Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça.