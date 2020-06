Fernando Gomes e Pedro Proença congratulam Luís Castro, campeão na Ucrânia

Shakhtar Donetsk, treinado pelo português, sagrou-se hoje campeão de futebol da Ucrânia pela 13.ª vez, quarta consecutiva, depois de vencer o Oleksandriya, por 3-2, na 27.ª jornada, quinta da fase de campeão.



"Gostaria de felicitar calorosamente Luís Castro pela sua vitória no campeonato ucraniano naquela que, sublinho, é a sua primeira experiência como treinador no estrangeiro", lê-se numa mensagem de Fernando Gomes, publicada no site da FPF.



Para o líder federativo, "esta conquista só poderá surpreender quem não conheça Luís Castro e as suas qualidades técnicas e humanas", considerando que "a forma inequívoca como conquistou campeoanto - tem dezanove pontos de avanço sobre o segundo classificado - fala por si mesmo".



"Sucedendo a um outro técnico português, Paulo Fonseca, tricampeão ao serviço do mesmo emblema, Luís Castro prestigiou categoricamente o futebol e o desporto nacionais", refere Gomes, que endereçou igualmente os parabéns à equipa técnica.



Pedro Proença também lembrou a equipa técnica de Luís Castro, que conta com os portugueses Filipe Neves Çelikkaya, João Brandão, António Ferreira, José Costa, Vitor Severino e José Boto.



“Luis Castro sucedeu a outro português e as vitórias continuam o que prova e evidencia o valor claro e o enorme talento dos treinadores portugueses. Mais um motivo de enorme orgulho”, disse Proença, em mensagem publicada no site da LPFP.