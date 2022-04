Fernando Gomes elogia "brilhante conquista" do Benfica na UEFA Youth League

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enalteceu esta tarde a "brilhante conquista" do Benfica com o seu primeiro triunfo na UEFA Youth League, com goleada por 6-0 sobre os austríacos do Salzburgo.