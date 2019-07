Fernando Gomes elogia "excelente participação" dos sub-19 no Europeu

Lusa Comentários 27 Jul, 2019, 21:12 | Futebol Internacional

"A presença na final da competição, onde disputou até ao último minuto o título frente a Espanha, demonstrou, inequivocamente, estarmos na presença de uma geração com talento, ambição e, principalmente, grande orgulho em representar o nosso país", comentou Fernando Gomes, em nota divulgada pela FPF.



Para o líder federativo, o agradecimento estende-se aos clubes formadores: "Sabemos que sem esse esforço conjunto dos nossos emblemas, associações distritais e FPF não seria possível termos conquistado, como fizemos nos últimos quatro anos, títulos europeus e mundiais nas três vertentes do futebol".



Portugal falhou hoje a revalidação do título europeu sub-19, ao perder por 2-0 com a congénere da Espanha, na final do Campeonato da Europa do escalão.



Com dois golos do avançado Ferrán Torres, aos 34 e 51 minutos, a Espanha bateu a equipa orientada por Filipe Ramos, conquistando o 11.º título europeu de juniores (oitavo no formato de sub-19), um recorde da competição.



A seleção portuguesa, que disputou pela terceira vez consecutiva a final, fora campeã em 2018, depois de também se ter sagrado campeã em 1961, quando a prova se designava Torneio Internacional de Juniores, e em 1994 e 1999, sob o formato de Campeonato da Europa de sub-18.