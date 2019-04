Fernando Gomes saúda apuramento do FC Porto para a final da Youth League

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 16:38 | Futebol Internacional

"Esta é uma grande vitória do FC Porto e do futebol português. Assistimos a grandes exibições e a um percurso de excelência de uma equipa recheada de jovens internacionais portugueses que, aliás, estarão presentes nos próximos campeonatos da Europa sub-17, sub-19 e no campeonato do mundo sub-20", referiu o presidente da FPF, Fernando Gomes, em declarações reproduzidas no site oficial do organismo.



O líder federativo, que assistiu ao jogo entre os 'dragões' e o conjunto alemão no Colovray Sports Centre, na cidade suíça de Nyon, deixou ainda uma "calorosa felicitação" pela terceira presença portuguesa na final da maior competição europeia do futebol de formação.



"Em nome da FPF, tenho o dever e o gosto de sublinhar o contributo precioso dos clubes para o futebol nacional e a forma superlativa como estes jovens futebolistas têm representado o clube e o país. Deixo assim uma palavra de calorosa felicitação a todos os jogadores, técnicos, 'staff' e dirigentes do FC Porto que tornaram possível a chegada à final e os meus votos de esperança de que consigam vencer a final", acrescentou.



Romário Baró, aos 39 minutos, Fábio Silva, aos 78, e Tiago Matos, aos 88, marcaram os golos do triunfo dos 'azuis e brancos, que chegam pela primeira vez à final da prova, depois das presenças do Benfica no encontro decisivo em 2013/14 e 2016/17.



Na final, marcada para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o FC Porto vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que vai opor ainda hoje FC Barcelona e Chelsea, que já conquistaram a competição duas vezes cada.