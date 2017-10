Fernando Santos convicto da vitória sobre a "fortíssima" Suíça

Lusa 09 Out, 2017, 15:47 | Futebol Internacional

"Mantenho a convicção que amanhã (terça-feira) os jogadores vão dar-me uma prenda e que Portugal vai chegar ao Campeonato do Mundo através da fase de grupos. A Suíça é um adversário fortíssimo que está a fazer uma qualificação brutal, com nove vitórias em nove jogos. Sabemos das dificuldades do jogo e que vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português, que na terça-feira festeja 63 anos de idade, falava aos jornalistas na conferência de antevisão do encontro da 10.ª e última jornada do Grupo B de apuramento para o Mundial2018, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Portugal vai ter que jogar com organização e rigor. Não pode entrar em campo de cabeça perdida, à procura do golo. Vamos tentar chegar ao golo, mas sempre com muita atenção e organização. Queremos ganhar", referiu o treinador.

Fernando Santos assumiu que a Suíça merece estar no próximo Campeonato do Mundo, embora espera que garanta o acesso apenas no `play-off`, e não acredita que os helvéticos se apresentem no Estádio do Luz com uma atitude mais defensiva.

"A Suíça tem a sua forma de jogar já há algum tempo, por isso não acredito que vá desvirtuar a sua forma de jogar frente a nós", disse.

Questionado sobre a importância de Portugal ser campeão europeu, Fernando Santos lembrou que tal estatuto não ganha jogos.

"Não podemos dizer, como o fazíamos antigamente, que nunca fomos campeões europeus. Fomos campeões europeus. Isso cria responsabilidade, mas não ganha jogos. Vamos ter pela frente uma equipa que tem um trajeto impecável na qualificação e nós vamos fazer que esse trajeto impecável termine amanhã", frisou.

Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19h45 e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.