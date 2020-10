Fernando Santos diz que teste positivo de Ronaldo criou "apreensão e ansiedade"

"Ontem [segunda-feira] à noite, depois do teste, Ronaldo e todos os jogadores entraram em isolamento. Durante a noite, soubemos do teste positivo e de manhã Ronaldo voltou a ser testado, assim como os outros jogadores. Está no quarto, está bem e assintomático. Nem percebo o que lhe aconteceu. São momentos difíceis e, no início, há sempre espaço para apreensão e ansiedade. Depois, tudo acalma e tudo volta ao normal. Restantes jogadores estão negativos e a vida continua" afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Suécia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.