Fernando Santos espera jogo "intenso e de qualidade" com a Espanha

"Vai ser um jogo intenso, de qualidade. Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo. O duelo ibérico mexe sempre um pouco. A qualidade é fortíssima nas duas equipas. Há diferenças na Espanha desde o último confronto (Mundial2018), mas a base mantém-se e a qualidade também. Espero e acredito que vai ser um grande jogo", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate com os espanhóis, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do jogo de quarta-feira.

Fernando Santos, que está a poucos dias de completar 66 anos (em 10 de outubro) e seis à frente da seleção portuguesa, voltou a abordar o regresso do público aos estádios e desejou que "tudo corra bem", para que no futuro os adeptos possam a voltar a estar nos jogos.

"O público é importante para qualquer espetáculo e para o futebol é muito especial. Compreendo as decisões que foram tomadas ao mais alto nível, mas acho que há condições, mantendo todas as normas de saúde, para haver público, com capacidade reduzida. Que tudo corra bem e que as pessoas se comportem de forma a que num futuro próximo todos os jogos possam ter público", pediu o técnico.

Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na `casa` do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações.

Apesar da pandemia da covid-19, os dois jogos em Alvalade vão ter a presença de público, com o encontro com a Espanha a estar autorizado a ter 5% da lotação do estádio, enquanto frente à Suécia o limite já ficará nos 10%.

O Portugal-Espanha está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do italiano Paolo Valeri.