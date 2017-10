Fernando Santos garante objetivo português do apuramento direto

Inês Geraldo - RTP 09 Out, 2017, 17:36 | Futebol Internacional

Para Fernando Santos o jogo é decisivo, uma verdadeira final. Em entrevista exclusiva à RTP, Fernando Santos garantiu que o objetivo da Seleção Nacional passa pela qualificação direta para o Mundial 2018, na Rússia.



"Não acredito que a Suíça vá alterar a sua forma de jogar. Jogam juntos há muitos anos, alguns desde as camadas jovens. Portanto, não dá para desvirtuar como jogam. A Suíça tem dois resultados possíveis", explicou o líder da equipa nacional.

Pepe exulta regresso da 'bandeira'

"É preciso correr mais que eles [Suíça] para conseguir o nosso objetivo."

O técnico da equipa das quinas afirmou que a preparação tem sido realizada como é seu apanágio, com atenção devida ao adversário que Portugal vai defrontar no Estádio da Luz. Fernando Santos declarou que não acredita numa Suíça defensiva a jogar em Lisboa.Na noite de amanhã [terça-feira], Fernando Santos vai estar no banco de suplentes da Seleção Portuguesa no dia em que completa 63 anos. Fernando Santos admitiu que será uma boa prenda por parte dos seus jogadores conseguirem o apuramento direto e assegura que a equipa está preparada para dar tudo em campo."[Qualificação] será a prenda que eu desejo", afiançou.Questionado sobre a presença de Cristiano Ronaldo no jogo desta terça-feira, o técnico português foi parco em palavras mas incisivo nas declarações sobre o capitão. "Com Cristiano a nossa equipa tem outra capacidade"."A nossa equipa é forte mas Cristiano Ronaldo eleva os nossos valores", acrescentou.Em antevisão à partida com os helvéticos, Pepe lembrou que Cristiano Ronaldo não esteve presente na partida disputada na Suíça. Descrevendo o capitão português como a "bandeira" de Portugal, o defesa de 34 anos assegurou que o jogo desta terça-feira vai ser diferente."Amanhã vai ser um jogo completamente diferente, até porque sabemos da responsabilidade que temos. Respeitamos o adversário e sabemos que temos de trabalhar muito", declarou o jogador.Mostrando-se como a face de uma equipa confiante no apuramento direto, Pepe não descarta que Portugal tenha muito trabalho pela frente no Estádio da Luz, ressaltando o respeito que a equipa das quinas nutre pela Suíça."Se todos estivermos juntos vai ser complicado para eles [Suíça], porque somos uma seleção com muita qualidade e queremos muito estar lá [Mundial]", concluiu o defesa, que amanhã vai somar a 90.ª internacionalização por Portugal.