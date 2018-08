Fernando Santos injecta sangue novo na seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Ago, 2018, 13:08 / atualizado em 31 Ago, 2018, 13:09 | Futebol Internacional

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulgou esta sexta-feira a primeira lista de convocados após o Mundial2018, para um jogo particular com a Croácia e para a estreia na Liga das Nações, frente à Itália.





O anúncio foi feito ao início da tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Quatro dias depois, a equipa das quinas defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19h45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.





Pouco mais de dois meses depois da queda no Mundial, após a derrota por 2-1 frente ao Uruguai nos oitavos de final, Fernando Santos divulgou a lista de futebolistas para os próximos dois jogos da equipa nacional.O capitão Cristiano Ronaldo é a ausência confirmada após os rumores que andavam no ar há dois dias.Por vontade do jogador, do treinador da Juventus e a concordância do selecionador nacional o melhor do mundo cumprirá um período de gestão competitiva.BetoCláudo RamosCédric SoaresJoão CanceloLuís NetoPedro MendesPepeRuben DiasMário ruiBruno FernandesGedson FernandesPiizziRenato SanchesRuben NevesSérgio OliveiraBernardo SilvaBrumaGedsonRony LopesAndré SilvaGonçalo GuedesA seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 6 de setembro, às 19h45, no Estádio do Algarve, num jogo de caráter particular.