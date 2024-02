Fernando Santos regressa às vitórias no Besiktas

O técnico português Fernando Santos regressou hoje aos triunfos no comando do Besiktas e subiu ao terceiro lugar da Liga turca de futebol, após receber e bater o Trabzonspor (2-0), embora o título continue uma ‘miragem’, na 24.ª jornada.

Com Gedson Fernandes a titular, Semih Kilicsoy, avançado de apenas 18 anos, foi a grande figura da partida, assinando os dois golos da equipa de Istambul, aos 44 e 63 minutos.



Após três seguidos sem vencer no campeonato (duas derrotas e um empate), a formação de Fernando Santos ultrapassou precisamente o Trabzonspor e subiu ao terceiro posto, que dá acesso à Liga Europa, mas continua a 24 pontos da dupla de líderes, formada por Galatasaray e Fenerbahçe.



Também hoje, o Pendikspor, de Ivo Vieira e com Sequeira a titular, recebeu e venceu o Demirspor, por 2-1, com Nani a marcar o tento dos visitantes já em tempo de descontos.