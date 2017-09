Fernando Santos revela convocados para dupla jornada

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 08:26 / atualizado em 28 Set, 2017, 08:27 | Futebol Internacional

Fernando Santos vai revelar os jogadores convocados numa conferência de imprensa que está agendada para as 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do agrupamento, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.

Eis o percurso das equipas neste Grupo B:

6 de setembro 2016

Andorra-Letónia 0-1

Ilhas Faroé-Hungria 0-0

Suíça-Portugal 2-0



7 outubro 2016

Hungria-Suíça 2-3

Letónia-Ilhas Faroé 0-2

Portugal-Andorra 6-0



10 outubro 2016

Andorra-Suíça 1-2

Ilhas Faroé-Portugal 0-6

Letónia-Hungria 0-2



13 novembro 2016

Hungria-Andorra 4-0

Portugal-Letónia 4-1

Suíça-Ilhas Faroé 2-0



25 março 2017

Andorra-Ilhas Faroé 0-0

Suíça-Letónia 1-0

Portugal-Hungria 3-0



9 junho 2017

Andorra-Hungria 1-0

Ilhas Faroé-Suíça 0-2

Letónia-Portugal 0-3



31 agosto 2017

Hungria-Letónia 3-1

Portugal-Ilhas Faroé 5-1

Suíça-Andorra 3-0



3 setembro 2017

Ilhas Feroé-Andorra 1-0

Hungria-Portugal 0-1

Letónia-Suíça 0-3

O que falta jogar:

7 outubro 2017

Ilhas Faroé-Letónia

Andorra-Portugal

Suíça-Hungria



10 outubro 2017

Hungria-Ilhas Faroé

Letónia-Andorra

Portugal-Suíça

Forma de apuramento:

- vencedor apura-se direto



- oito melhores dos nove segundos disputam play-off a duas mãos 9/11 e 12/14 de novembro



- os quatro vencedores do “play-off” juntam-se aos nove vencedores de grupo e à Rússia.