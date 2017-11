Fernando Santos revelou convocados para particulares

Mário Aleixo - RTP 03 Nov, 2017, 12:10 / atualizado em 03 Nov, 2017, 12:33 | Futebol Internacional

O selecionador nacional revelou a lista de jogadores escolhidos para os jogos particulares deste mês de novembro, frente a Arábia Saudita e Estados Unidos, em Viseu e Leiria.



Os encontros realizam-se dia 10 no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e no Estádio do Fontelo, em Viseu, quatro dias depois, a 14.



Os desafios têm o início marcado para as 19h45.



Eis as 24 escolhas do selecionador nacional para os duelos com a Arábia Saudita e Estados Unidos:



Guarda-redes: Beto, Anthony Lopes, José Sá;



Defesas: Antunes, Kevin Rodrigues, Pepe, Luís Neto, Ricardo Ferreira, Edgar Ié, Nélson Semedo, Ricardo Pereira, João Cancelo;



Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, João Mário, Manuel Fernandes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva;



Avançados: Rony Lopes, Gelson Martins, Bruma, Gonçalo Guedes, André Silva, Éder.



Como nota de curiosidade refira-se que só seis futebolistas atuam no campeonato português.

Entradas e saídas

O guarda-redes José Sá, os defesas Kevin Rodrigues, Ricardo Ferreira, Edgar Ié, Ricardo Pereira e João Cancelo, os médios Ruben Neves, Manuel Fernandes e Ronny Lopes e o avançado Bruma são as novidades em relação aos últimos jogos de qualificação para o Mundial'2018.



De foram ficam 11 jogadores habitualmente chamados e que estiveram nos últimos jogos de apuramento, com Andorra (7 de outubro) e Suíça (10), nomeadamente Ronaldo, Rui Patrício, Cédric, José Fonte, Bruno Alves, Eliseu, William Carvalho, João Moutinho, André Gomes, Renato Sanches e Ricardo Quaresma.



A formação das quinas qualificou-se para o Mundial de 2018 ao vencer o Grupo B europeu de apuramento, com um total de 27 pontos, os mesmos da Suíça, mas com melhor diferença de golos (32-4 contra 23-7).