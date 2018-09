Ferroviário de Maputo vence e consolida liderança

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 18:24 | Futebol Internacional

As 'locomotivas' da capital beneficiaram do facto de o segundo classificado, o Chibuto, não ter atuado no fim de semana, por ter estado envolvido na Taça CAF, mantendo-se com 40 pontos e menos três jogos.







Resultsados da 24.ª jornada:



- sábado, 01 de setembro



Costa do Sol - Liga Desportiva de Maputo, 1-0



- domingo, 02 de setembro



Ferroviário de Maputo - Chibuto, 1-0



Songo - Ferroviário de Nampula*



Desportivo de Nacala - Textáfrica, 1-0



Maxaquene - 1º de Maio, 1-1



Incomáti- Ferroviário da Beira, 2-1



UP Manica - Ferroviário de Nacala, 0-1



Sporting de Nampula - ENH, 0-1







Classificação:



1. Ferroviário de Maputo, 47 pontos.



2. Songo, 40*



3. Ferroviário de Nampula, 39*.



4. LD Maputo, 38.



5.Chibuto, 37.



6. Textáfrica, 36.



7. Maxaquene,36.



8.ENH, 31.



9. Costa do Sul,30.



10. Ferroviário de Nacala, 29



11. Incomáti, 27



12. Desportivo de Nacala, 27



13. Ferroviário da Beira, 26*.



14. UP de Manica, 24.



15.1.º de Maio,23.



16.Sporting, 16*.



* Têm jogos em atraso