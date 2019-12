Feyenoord empata em Arnhem antes da visita ao Dragão

Num encontro com eficácia zero, a melhor ocasião pertenceu aos locais, quando, aos 11 minutos, o esloveno Tim Matavz desperdiçou uma grande penalidade.



A formação de Roterdão isolou-se, provisoriamente, no quinto lugar, com 25 pontos, enquanto o Vitesse igualou Heracles e Heerenveen, que somam menos um jogo, no sexto, com 24.



Na quinta-feira, o Feyenoord, que venceu em casa o FC Porto por 2-0, desloca-se ao reduto dos ‘dragões’, num decisivo encontro da sexta jornada do Grupo G da Liga Europa.



Após cinco rondas, lideram os escoceses do Rangers, com oito pontos, contra sete do FC Porto e dos suíços do Young Boys, que jogam na Escócia, e cinco dos holandeses.



Os comandados de Sérgio Conceição qualificam-se para os 16 avos de final vencendo, sendo que o empate também pode ser suficiente, se os helvéticos não vencerem. Em caso de derrota, o FC Porto despede-se das taças europeias.