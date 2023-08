FIFA abre inquérito a presidente da Federação espanhola

"A FIFA informou o sr. Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), da abertura de um processo disciplinar com base nos eventos ocorridos durante a final da do Mundial feminino, no domingo, 20 de agosto de 2023".Os eventos estão ligados, bem entendido, ao polémico abraço e beijo na boca à jogadora Jenni Hermoso quando as jogadoras recolhiam as medalhas de vencedoras.



"Os eventos podem constituir violações do artigo 13, parágrafos 1 e 2 do Código Disciplinar da FIFA", refere-se.



"O Comité Disciplinar da FIFA só fornecerá mais informações sobre estes processos disciplinares depois de emitir uma decisão final sobre o assunto. A FIFA reitera o seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todos os indivíduos e condena veementemente qualquer comportamento em contrário", refere ainda o comunicado.