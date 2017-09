FIFA abre investigação a cânticos nazis entoados por adeptos alemães

Lusa 06 Set, 2017, 20:15 | Futebol Internacional

Durante a partida, um grupo de adeptos alemães entoou cânticos nazis, assobiou enquanto os hinos nacionais eram entoados e lançou insultos ao jogador alemão Timo Werner.



No final do jogo que os alemães venceram por 2-1, ao contrário do que é habitual, os campeões do mundo não se deslocaram às bancadas para saudar os adeptos e desceram diretamente aos balneários.



Em consequência do episódio, a Federação Alemã de Futebol (DFB) pode ser sancionada com multa ou até com perda de pontos.