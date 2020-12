FIFA apresenta queixa criminal contra Blatter

Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, a queixa identifica o envolvimento direto do antigo presidente da FIFA Joseph Blatter, juntamente com outras pessoas, em atividades relacionadas com acordos que foram assinados em relação às instalações do museu.“Devido aos elevados custos associados ao museu, bem como à forma geral de trabalho da antiga direção da FIFA, foi efetuada uma auditoria forense para descobrir o que realmente se passou”, disse Alasdair Bell, secretário-geral adjunto da FIFA, citado no documento.Segundo a mesma fonte,”, que necessitam de esclarecimento.“Concluímos que não tínhamos outra escolha senão denunciar o caso aos procuradores”, refere.

“A atual administração da FIFA pretende igualmente submeter toda a documentação relacionada com este assunto ao Comité de Ética independente, para que este possa iniciar qualquer investigação que considere apropriada, dadas as circunstâncias”, conclui.