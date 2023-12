FIFA autoriza Rússia a jogar com a Sérvia

O último encontro oficial da seleção russa frente a uma formação europeia remonta a novembro de 2021, numa derrota fora de portas com a Croácia (1-0) no último jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2022.”, disse Alexander Diúkov, presidente da UFR, à agência RIA Novosti, acrescentando que “a Sérvia, cuja seleção nacional disputará o Europeu na Alemanha, é um país que tradicionalmente mantém relações estreitas com a Rússia”.A equipa comandada por Valeri Karpin não disputou os play-offs europeus de acesso ao Mundial2022, pois foi suspensa pela UEFA após o início da guerra na Ucrânia, e ficou excluída da fase de qualificação para o Europeu de 2024.Desde então, realizou apenas particulares contra seleções como Cuba, Camarões, Quénia, Uzbequistão, Irão e Iraque, devido à recusa de seleções de maior estatuto de enfrentarem os russos.A imprensa russa adiantou ainda que a UFR equaciona a realização de outro amigável com a Bielorrússia, que tem sido o principal aliado russo na invasão da Ucrânia.