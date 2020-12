FIFA cancela mundiais de sub-20 e sub-17 previstos para 2021

Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, a competição de sub-20, prevista para a Indonésia, e o mundial de sub-17, agendado para o Peru, ambos em 2021, vão agora disputar-se em 2023, nos mesmos países.



"A situação da pandemia de covid-19 continua a apresentar problemas para a realização de eventos desportivos e afeta as viagens internacionais", refere em comunicado.



A FIFA salienta que tem estado em contacto com as entidades envolvidas, entre elas as federações dos países em causa e as suas confederações, para tomar decisões.



"É claro que a situação ainda não está normalizada o suficiente para chegar a um nível em que seja possível a realização de ambos os torneios", conclui, deixando uma palavra de gratidão a todos os envolvidos.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.731.936 mortos resultantes de mais de 78,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.